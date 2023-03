Elrow, el festival de música electrónica de este domingo en Medellín, tendrá al DJ Fischer

Medellín no solo es la capital mundial del reguetón, sino que se ha convertido en referente de espectáculos musicales de diferentes géneros.

Este domingo 19 de marzo, por ejemplo, se realizará Elrow, un festival de música electrónica que se ha celebrado en más 67 ciudades y 26 países.

Interrogado sobre qué es Elrow, el comunicador social e investigador musical Santiago Arango, responde que es un encuentro que se caracteriza por su ambiente festivo, lleno de color, música y diversión, donde se sincroniza la música en vivo de los DJ más importantes del mundo con espectáculos de teatro y fantasía que se desarrollan en todo el evento.

Para esta edición paisa el invitado central es el aplaudido DJ y productor australiano Fisher (por primera vez en Colombia), además de Andrés Campo, wAFF, George Privatti, Toni Varga, Matheo Vélez y Alexa.

Fisher tiene el rótulo de ser el “revolucionario” de la escena de la música electrónica “por su habilidad para crear una atmósfera enérgica en el escenario donde el house y tech-house marcan el ritmo. Su popularidad ha sido impulsada por grandes éxitos como You Little Beauty y Losing It, que se han convertido en himnos para la cultura de la música de pista”.

Elrow regresa a Suramérica tras la suspensión que tuvo el encuentro en 2020, por los temas de la pandemia por covid-19.

En la actualidad, Elrow tiene su sede en el club ubicado en Barcelona, España, con el mismo nombre, aunque se ha expandido en el mundo con los eventos que ha configurado en ciudades como Londres, Montreal, Miami, Florencia y, ahora, el turno será para Medellín en su única parada en Colombia.

La fiesta electrónica comenzará este domingo 19 de marzo, desde las 2:00 p.m., en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor. El costo de la boletería es de 399.000 pesos + servicio y de 499.000 pesos + servicio. Informes en www.scene.com.co