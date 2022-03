“Es la experiencia más bonita que he tenido en el teatro, somos un grupo muy grande y todo fluyó con buena energía”, comenta al destacar no solo el talento del equipo, sino sus cualidades como personas.

Con Chavela

Sobre su cercanía con la historia de Chavela, Carmenza reconoce que aunque conocía su música, de su vida no tenía mucha idea.

Sus canciones las escuchó gracias a su mamá y se enamoró de sus letras y de su interpretación, pero nunca imaginó que se fuera a meter en su piel, menos en un musical.

Publicidad

Recuerda con cariño el día que tuvo la posibilidad de verla en vivo, en un Festival Iberoamericano de Teatro, en Bogotá. Ese día no solo disfrutó de su recital, sino que tuvo la posibilidad de saludarla personalmente en el camerino, por invitación de Manuel José Álvarez, hoy director del musical.

“Cuando yo veo esta mujer, lo que hice, porque me salió del alma, fue arrodillarme y besarle la mano. Yo no hago eso con frecuencia, yo no soy una persona que me arrodille mucho, no me gusta lo que simbólicamente significa, pero ante ella me salió del alma”, recuerda Carmenza al señalar que tras ese gesto, la cantante la levantó y le dio un gran abrazo.

Sobre cómo preparó el personaje, revela que no quiso investigar mucho y ahondar en su vida, sino enfocarse en el libreto, porque “esto no es una imitación, no pretendo ni abarcarla ni agotarla, ella es inabarcable”.

Publicidad

Chavela siempre Vargas estuvo en temporada en Bogotá en medio de la limitaciones de la pandemia y ahora inicia en Medellín una gira que incluye otras ciudades del país.

Para la protagonista estar en el Teatro Metropolitano tiene un significado especial por lo exigente que puede resultar y “porque es un público, no solo maravilloso, sino muy musical, que sabe y entiende del tema”.