En 2019, en una entrevista con EL COLOMBIANO el maestro Botero se refirió a su esposa con estas palabras: “La admiro muchísimo como artista y la quiero mucho. Llevamos 40 años juntos. Tenemos una relación extraordinaria. El éxito de esto es que ella sea tan adorada, tan querida”.

Mientras que ella cuatro años antes había expresado: “Fernando me ha ayudado mucho, porque en nuestros 36 años que llevamos juntos con alguna frecuencia me he perdido. Uno se pierde probando esto o aquello y se confunde, y él siempre me pone en el camino de lo que es bueno para mí. Y lo mejor es que siempre me ha hecho sentir a su nivel. Hablamos de arte todo el tiempo, los dos y lo hacemos con una atención profunda, y luego a la hora de la comida hablamos de esto y yo hablo de su trabajo, de la exposición. Y mira mi trabajo con profunda atención”.

Vari falleció de cancer a los 83 años, y ahora en la eternidad se le une su esposo, el maestro Botero, el antioqueño más global del mundo, el que enalteció el nombre de este departamento y del país.