Olga Elena Martínez, la paisa que recibió dos premios literarios en EE.UU

La novela El fuego encendido, de la escritora antioqueña Olga Elena Martínez Gómez, recibió dos menciones honoríficas en los Latino Books Awards, unos premios para escritores de habla española que se entregan en los Estados Unidos.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, la escritora contó que su vocación por las letras se remonta a sus 7 años, cuando leyó las ficciones de Julio Verne en la librería de su abuela. Con los años, esa relación con la lectura se convirtió en una actividad paralela a su oficio profesional y, posteriormente, en una carrera literaria con cinco libros publicados.

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Olga Elena estudió Medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana y se especializó en Oftalmología en la Universidad de Antioquia. Después de terminar su especialización, tomó la decisión de dedicarle medio tiempo a las labores del consultorio para consagrar el resto del tiempo a su carrera literaria. Ella participó en un taller de cuento en la Universidad de Antioquia con el escritor Mario Escobar Velásquez y asistió durante varios años a talleres en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín con Manuel Mejía Vallejo y Jairo Morales.

Hace tres años, mientras trabajaba en su novela premiada, se matriculó en la Escuela de Escritores de Madrid, donde cursó de manera virtual los talleres de novela I y II. Su producción publicada comenzó con Antón Chéjov, entre la pluma y el escalpelo, editado por la Universidad Pontificia Bolivariana. Después publicó La literatura en la medicina, con la misma editorial. Luego publicó La otra orilla del Aqueronte, con la editorial española Mirada Malva.