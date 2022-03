Desde febrero de 2021, Jesús Cataño, Chucho, visita el puente de Punto Cero. Llega a eso de las 9:00 de la mañana y se instala en el tercer nivel del costado noroccidental: arma una silla de plástico, saca del bolso pinceles, pinturas y lienzos. Ahí, sentado, Chucho retrata el cerro El Picacho.

Este puente se convirtió en su estudio al aire libre. Más que pintar, él narra esa atmósfera de lo que ocurre en las comunas 6 y 7 de Medellín, porque no siempre el paisaje es igual, ni los colores son los mismos. Hay días en los que el caserío contrasta con el verde de la montaña y el cielo. Otros en los que se pierde en medio de la nubosidad.

Chucho saca de un estuche de madera un cuadro de 19 por 27 centímetros, es una tela de lino holandés. Dibuja el boceto y comienza a pintar. La técnica que utiliza es el óleo. La gama de colores se mueve entre los amarillos, azules y rojos. Sin embargo, al final todos son opacos porque los matiza. Una sesión puede durar hasta dos horas.

“Entiendo que en el taller hay más comodidades y me protejo de la lluvia, pero desde aquí, un lugar más complejo, veo esa parte iconográfica de la ciudad que me transmite silencio. Me llama mucho la atención la singularidad que tiene la forma del morro”, cuenta este artista nacido en Apartadó, Urabá antioqueño.