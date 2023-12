La temporada de premios, que estuvo parada por la huelga de guionistas y actores (ambas ya terminadas), retoma su rumbo con varias novedades. Le puede interesar: Actores de Hollywood ratifican acuerdo con los estudios y no volverán a huelga (por ahora) La primera tiene que ver con que los Emmy, que premian lo mejor de la televisión y usualmente se entregaban en septiembre trasladó la gala para el 15 de enero. La segunda que los Globo de Oro, la antesala de los Óscar y que serán también en enero —exactamente el 7— llega con cambios: estos premios eran entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (Hfpa, por sus siglas en inglés), sin embargo, esta edición 81 será la primera vez que no contará con la participación de esta asociación.

Esta es la primera ceremonia en la nueva era de los premios, tras vender sus derechos a Dick Clark Productions y Eldridge Industries, nuevos dueños y productores de la gala. A continuación un listado detallado de las películas y series más nominadas y donde puede verlas en Colombia. PELÍCULAS Barbie: 9 nominaciones Ya salió de cartelera, pero se verá a partir del 15 de diciembre en HBO Max

Ryan Gosling y Margot Robbie están nominados para los Globo de Oro. FOTO Cortesía

La película de Greta Gerwig consiguió 9 nominaciones y aunque para algunos críticos es exagerado, hay que aclarar que una es una nueva categoría: “Logro cinematográfico y de taquilla” y que en Mejor canción tiene 3 en competencia: Dance the Night, I’m Just Ken y What Was I Made For?. Barbie aspira además a Mejor comedia, Mejor guion, Mejor actriz con Margot Robbie, Mejor actor de reparto con Ryan Gosling y Mejor directora con Greta Gerwig.

Los asesinos de la luna: 7 nominaciones Ya salió de cartelera, pero se puede ver por Apple TV+

Lily Gradstone y Leonardo DiCaprio consiguieron nominaciones. FOTO Cortesía Apple TV.

La película de Martin Scorsese está ambientada a principios del siglo XX, cuando el petróleo trajo una fortuna a la Nación Osage que de la noche a la mañana se convirtió en una de los pueblos nativos estadounidenses más ricos del mundo. Recién nombrada Mejor Película del Año por el Consejo Nacional de Crítica de Cine consiguió para estos Globo de Oro siete nominaciones:

Mejor Película - Drama Mejor Director - Martin Scorsese

Mejor Actriz- Drama - Lily Gladstone

Mejor Actor - Drama - Leonardo DiCaprio

Mejor Actor de Reparto- Robert De Niro Mejor Guión - Eric Roth, Martin Scorsese

Mejor Banda Sonora - Robbie Robertson. Oppenheimer: 7 nominaciones Ya salió de cartelera se puede alquilar en Apple y Google

Cillian Murphy y Emily Blunt, otra pareja nominada. FOTO Cortesía

Siete nominaciones también consiguió esta cinta de Christopher Nolan que narra la vida de Robert Oppenheimer, el creador del arma más destructora construida hasta ahora por la humanidad: la bomba atómica. Además de Nolan como director también están nominados a Mejor actor Cillian Murphy y a Mejor actriz de reparto Emily Blunt. Oppenheimer también aspira a ganar en Mejor actor de reparto con Robert Downey Jr., Mejor guion, Mejor música original y Mejor película de drama. Poor things: 7 nominaciones De estreno en Colombia el próximo 25 de enero

Emma Stone y Mark Ruffalo consiguieron su nominación. FOTO Cortesía

Pobres criaturas, en español, es el nuevo filme del griego Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe. En estos Globo de Oro consiguió también 7 nominaciones: Mejor película musical o comedia

Mejor actriz: Emma Stone

Mejor actor de reparto: Mark Ruffalo

Mejor actor de reparto: Willem Dafoe

Mejor director: Yorgos Lanthimos

Mejor guion

Mejor música original



Otra película con buenas nominaciones es Past Lives, que consiguió 5. SERIES Succession: 9 nominaciones HBO Max

Es la serie más nominada en esta edición. Succession, que llegó a su final este año, consiguió 9 nominaciones entre las que se destacan sus grandes actuaciones, en total 8 actores compiten entre sí. Además de aspirar al premio de Mejor serie dramática. Mejor actriz: Sarah Snook

Mejor actor: Brian Cox

Mejor actor: Jeremy Strong

Mejor actor: Kieran Culkin

Mejor actriz de reparto: J. Smith-Cameron Mejor actor de reparto: Alan Ruck

Mejor actor de reparto: Alexander Skarsgård

Mejor actor de reparto: Matthew Macfadyen Only murders in the buildings: 5 nominaciones Se ve en Star+ Cinco nominaciones tiene esta serie que se puede ver por Star+ y que es protagonizada por Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin que interpretan a tres extraños que comparten una obsesión por las historias de crímenes y que de repente se encuentran envueltos en uno. The Crown: 4 nominaciones Netflix estrena su final este jueves 14 de diciembre