El espíritu latino es la musa del diseñador Esteban Cortázar: se ve en los colores y las telas que utiliza para sus creaciones fluidas y atrevidas. Nació en Bogotá hace 38 años, creció en Miami y vive en París hace 15, sin embargo, su corazón está en Colombia. En Cartagena están sus padres y cada vez que los visita se va inspirado. La mezcla de Colombia, Miami, París e Ibiza (allí pasa los veranos) le dan forma a lo que él es como persona y como artista de la moda.

—Estos lugares dan para construir una paleta de colores infinita, ¿cuál es su favorito?

—Voy cambiando, todo depende del mood en el que esté. El azul es uno que siempre me encanta por el mar, la playa, el cielo. Los tonos de azul han estado muy presentes porque es algo de la naturaleza que me parece precioso.

—¿En este momento en qué mood está?

—En uno muy muy feliz, acabo de pasar por un ciclo muy completo en el que revisité mi raíz, cómo empecé, pero estoy en este momento actual.

Está en Miami. Sus últimos días han sido agitados, creativos. De muchos recuerdos. Acaba de celebrar 20 años de carrera y para festejar hizo una fiesta con la marca Farfetch a la que asistieron J Balvin y su pareja Valentina Ferrer, el actor Cuba Gooding Jr., las drag Gottmik y Violet Chachki, participantes de RuPaul’s Drag Race, entre otros famosos. Cortázar y Farfetch reeditaron los vestidos de la primera colección del diseñador, los looks de su primer desfile de modas en Nueva York en 2002. Regresó a su debut pero siendo un diseñador más maduro. Renovó los trajes icónicos que hizo y usaron celebridades como Paris Hilton, Beyoncé y Ashanti.

La lista de famosas que se han vestido con sus prendas es larga, y de peso pesado. Figuran Lady Gaga, Rihanna, Kim Cattrall (Samantha Jones en Sex and the City) y la reina Rania de Jordania. El proceso creativo con cada una es distinto: a veces está frente a ellas y a veces no; a veces les envía la ropa para que se la prueben y la devuelven para ajustes. Y así. En 2021 diseñó el vestuario del Ballet de Nueva York.