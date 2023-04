El futuro de la literatura colombiana tiene rostro de mujer: Diana Obando y Laura Andrea Garzón

Una poesía que hace de lo cotidiano un evento místico

Para algunos poetas, la poesía es una plegaria y, al tiempo, un reclamo a los dioses. Con Pan piedra, Laura Andrea Garzón entabla un diálogo con algunos pasajes de la Biblia y con el rito católico que hace del pan y el vino la carne y la sangre del dios nacido en Belén. Con este libro —que es la versión deparada de su trabajo de grado en la maestría de escritura creativa de la Universidad de Iowa— Laura Andrea ganó el Concurso nacional de poesía María Mercedes Carranza.

Comencemos hablando de la poeta que le da nombre al concurso que usted ganó: María Mercedes Carranza...

“He leído poco a María Mercedes, le confieso. Siento que lo que leí, de todas maneras, me marcó en cuanto a la manera en que aborda la cotidianidad Y el afecto. Hay un poema de ella que me gustó especialmente -no sé en qué libro saldrá publicado porque yo lo leí en un periódico- y es sobre el arroz frío. Ese poema me dejó la sensación de que uno podía escribir sobre lo que uno quisiera, y ese poema lo leí en el colegio.

Me marcó que escribiera sobre el alimento, que es algo que a mí me ocupa en el libro Pan piedra, y sobre la memoria que se construye alrededor de ese alimento. Entonces, aunque no he leído con cuidado la obra de María Mercedes Carranza, que me gustaría hacerlo de una manera más juiciosa y devota, siento que esos detalles que encontré en ella en mis pequeñas lecturas sí fueron significativos”.

El jurado menciona que su libro es una propuesta arriesgada, que resalta entre el panorama de la poesía colombiana...

“Me arriesgo a generar una épica familiar ahí, un diálogo con la Biblia, que me parece que a veces consigue que haya una percepción de que lo pequeño se puede engrandecer. Volvemos a esa cotidianidad que de repente cobra un sentido mucho más amplio y mucho más complejo que simplemente abordar el día a día porque se vuelve algo grandioso dentro de su simplicidad.

Esa es una apuesta que a me interesó mucho. Hice un primer libro que se llama Doméstico y en ese libro me voy a los pequeños espacios y a las grietas de las casas y a las dificultades de la convivencia y eso es algo que aún en Pan piedra me ocupa. Lo he convertido en algo más universal y al mismo tiempo quiero hurgar en las particularidades de esa historia familiar, que es mi historia”.

¿Ese diálogo se da con qué texto en particular de la Biblia?

“Hay un fragmento largo que tiene que ver con el Génesis, que es uno de los primeros poemas que aparece en el libro. Por supuesto, con esa idea de que se crea una genealogía de la propia historia. Hay varias citas con las que abren los poemas: en otro fragmento está Job, más adelante están Salomé y Juan el Bautista. Está el cuerpo de Cristo como este ritual de la muerte y resurrección de Cristo que se adapta en la transubstanciación dentro de la misa católica”.