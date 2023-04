¿Stranger Things en dibujos animados? Conozca los detalles de la nueva versión de la saga

Igualmente se mostraron entusiasmados con el trabajo de Eric Robles, productor ejecutivo del proyecto y la mente detrás de Random!, Fanboy y Chum Chum y otras series animadas. “Los guiones y las ilustraciones son increíbles, ¡y estamos ansiosos por compartir más con ustedes! La aventura continúa”, adelantaron en el comunicado.

De la quinta temporada de Stranger Things no se sabe mucho, salvo que el primer capítulo ya tiene nombre: “El rastreo”. La fecha de estreno se desconoce pero se espera que sea para el 2024, ya que todavía no ha habido detalles del rodaje. De la misma serie también se hará una obra de teatro en Londres titulada Stranger Things: The First Shadow, ambientada en 1959.