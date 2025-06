Conozca la historia de Jhon Palacios, la carta escondida que tenía el DIM para los cuadrangulares

“Yo era un delantero con buen regate, velocidad, fuerza y gol. Desde que inicié me gustó esa posición. Me iba bien. Cuando tenía 13 años, tuve la oportunidad de viajar a unos intercolegiados que se jugaron en Guarne. Ahí tuvimos un partido que era importante y le dije a Manuel Santos, que era el entrenador del equipo, que me pusiera un tiempo adelante y otro atrás, de central, para defender el resultado”, aseguró Palacios en charla con este diario.

“Para ser honesto, sí. Fue una transición muy difícil porque lo mío era hacer goles, encarar, tenía un fútbol más divertido. Pero bueno, afortunadamente en el camino me encontré buenos entrenadores. Tuve la fortuna de ser dirigido por el profe Restrepo y él fue quien me enseñó a entender la posición”.

¿Qué recuerda de su debut como profesional?

“Tengo un recuerdo muy bonito porque en la noche previa, el profe Amaranto Perea (hoy asistente de la Selección Colombia de mayores), se me acercó como técnico del equipo y me dijo que tenía el deseo de ponerme a jugar porque me había destacado en el equipo sub-20 y me aconsejó que me llenara de tranquilidad. Además, me respaldó al manifestarme que se acordaba mucho de sus inicios cada vez que lo veía jugar a él y tenía fe de que iba a ser un gran jugador”.

Palacios se destacó en Leones. Después pasó al América de Cali. En ese club estuvo cedido entre 2021 y 2022. Ese año, para el segundo semestre, llegó al Pereira que dirigía Alejandro Restrepo. Con ese equipo fue campeón. En enero de 2023, Medellín compró su pase. Tuvo protagonismo ese año. Estuvo en la final que el Poderoso perdió con Junior. Después se fue a La Equidad a préstamo para el segundo semestre de 2024.

En diciembre, Alejandro Restrepo pidió a los directivos que lo dejaran en el club. Lo evaluó en las pretemporadas que hizo. Le habló claro. Manifestó que sería el “reemplazo” de Léyser Chaverra (a quien Palacios dice que quiere mucho y le desea una pronta recuperación). Jhon aceptó. Lo animó la idea de volver a la ciudad. También al club dueño de sus derechos deportivos.

Pero no jugó. Durante 19 de los 20 partidos del “Todos Contra Todos” no sumó un solo minuto. En algunos encuentros fue a la tribuna. En otros se mantuvo en el banco de suplentes. Parecía no tener espacio en el DIM.

¿Cómo fue para usted no jugar en tanto tiempo, tuvo momentos de desesperación?

“La verdad siempre fui muy profesional con el tema. Me entrené al máximo, como si fuera titular, a la par de los compañeros. Mi actitud siempre fue buena. Cuando no tuve la oportunidad de estar, iba a la tribuna a apoyar a mis compañeros. También hice cambios en la alimentación con el nutricionista del club, trabajar con mi coach motivacional. Hice entrenamientos invisibles que ahora se ven reflejados. Era consciente de que el trabajo me iba a respaldar. La oportunidad me cogió preparado. Por eso el buen nivel que he mostrado en estos juegos”.

Palacios, que sumó su primer encuentro contra América en la última fecha del “Todos Contra Todos”, ha sido titular en los cuatro duelos de los cuadrangulares. Todo se debe, en parte, al trabajo mental que hace con acompañamiento de Carlos Alzate, el coach que trabaja con él desde hace ocho años.

En ese proceso de ganar confianza, de trabajar en silencio esperando una oportunidad, fue importante Daniela Albornoz, su esposa, a quien conoce desde que estaban en preescolar en Carepa, pero sostienen una relación desde que estaban en séptimo grado en el colegio.