Cuando se publicó la invitación a la “diva de Colombia”, como la anunciaron los organizadores, se levantaron los cuestionamientos a la calidad del evento y los organizadores. Pronto el Ministerio de Cultura anunció que no lo estaba patrocinando, así como la Secretaría de Cultura de Cali.

El Museo Macla de Cali, una institución que apareció en el mapa del arte este año, está próximo a llevar a cabo una Bienal de Arte Contemporáneo anunciando una serie de jurados internacionales, entre los que en algún momento figuró la actriz y presentadora Amparo Grisales , que ya no se encuentra en la comunicación del evento.

El gremio artístico local y nacional alzó la voz para cuestionar la idoneidad de los jurados invitados, así como la del evento, que está cobrando a los interesados en participar una inscripción de cien mil pesos. El premio anunciado es de dos mil dólares, más figurar en un libro con los participantes de la Bienal.

Si bien parece que no hay involucrados tantos recursos públicos como se había creído, no se deja de lado que los jurados sean poco conocidos y no tengan peso en el mundo del arte internacional.

Los artistas insisten que estos eventos no son más que espejismos y que no hay una real articulación con las instituciones, además, que se sienten instrumentalizados y hay muy pocas oportunidades de trabajo.