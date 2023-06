El sector de la danza de Medellín desconfía de Eider Rúa, director artístico del Festival Internacional de Tango

“Uno de los inconvenientes es la falta de claridad con la información. Sabemos que el sector cultural en la parte dancística está compuesto por muchos niños y muchos son muy vulnerables con lo que tiene que ver con los trámites legales. Entonces ellos toman decisiones de meterse a campeonatos donde no tienen claridad de cómo va a ser la premiación y en caso de que la premiación no se dé a dónde deben de recurrir. Creo que ahí es donde falla todo lo que tiene que ver con los campeonatos que el señor Eider dirige”.

¿Esa falta de claridad en qué consiste específicamente?

“Bueno, esa falta de claridad es, por ejemplo, cuando dan la información se centran mucho en que va a haber una premiación, en que la premiación consiste a veces en viajes y consiste en que les van a dar cierto dinero, pero ya después no hay una información donde diga si hay una demora la gente puede ir a tal lado y, además, cómo los participantes pueden solicitar información.

Y lo otro es que no hay claridad referente a que en caso de que no se cumpla lo prometido, entonces, ¿a dónde deben de ir los participantes? ¿A quién deben de recurrir? Entonces, cuando van a reclamar la premiación, los organizadores se la pasan diciendo que deben de llamar a tal persona o simplemente a veces ni contestan y otras veces es que dicen que hay que esperar y ya, pero no dicen cuánto tiempo deben de esperar. Entonces se quedan ahí y el artista se siente perdido y dice, no, pues la premiación nunca existió”.

¿Y qué casos concretos ha conocido en que esto haya pasado?

“En Unión Latina pasó con Valentín y Cristian Duran. Los papás quedaron de reclamar ese premio, el premio se quedó ahí, en stand-by y nunca se lo dieron. Entonces quedaron frustrados. Ellos ganaron, en esa época, el campeonato de salsa y chachachá y tenían derecho para viajar a Orlando, Florida, y nunca les cumplieron con esos premios”.

¿Y ese campeonato de salsa y chachachá también lo organizaba el señor Rúa?

“Sí, porque ese es el World Championship, que era de salsa, lo mismo pasaba con muchos artistas de Cali, que se quejaban porque nunca les cumplieron con los premios. Una de las críticas grandes que yo tengo es referente a las organizaciones de los campeonatos. A esos campeonatos van niños, y esos campeonatos empiezan a las ocho de la mañana y se acaban a las diez de la noche, y allí los niños son sometidos a toda ese desgaste de tiempo y ellos se quedan allá en esos coliseos, no los dejan consumir dentro de esos coliseos nada de lo que ellos llevan. Me ha tocado ver en varios casos donde les decomisan la comida y los niños a veces se quedan todo el día sin comer y luego salen a hacer unas rutinas muy complejas. Yo con lo que nunca voy a estar de acuerdo es con el maltrato infantil”.

Según lo que nos acaba de decir se entiende que los campeonatos que organiza el señor Rúa no están bien organizados...

“Sí, a mí me parece que no están bien organizados. Según él, quiere reivindicarse por todos los problemas que tuvo con los campeonatos pasados. Entonces la invitación esta vez es a que crean en él, pero la verdad es que creer en él va a estar difícil por todos estos desórdenes. Los bailarines tienen mucho miedo de confiar en ese campeonato, en este Festival”.

¿Cree que el prestigio o el buen nombre del Festival Internacional de Tango de Medellín se pueden afectar porque la alcaldía tenga ahí a al señor Eider Rúa?

“Mira, yo digo que el Festival está afectado hace rato. Está afectado desde que lo eligieron a él. Muchos artistas comenzaron a quejarse, no estaban de acuerdo. En Medellín existe un sector tanguero que no fue realmente convocado para escoger la dirección de este año”.