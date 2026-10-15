Presidente habló de “contrarrevolución cultural”: se fue contra el wokismo y fortalecerá la protección del patrimonio religioso

En su primera visita al Ministerio de Cultura, el presidente Abelardo de la Espriella dio un discurso en el que dejó claros los objetivos culturales de su mandato. Entre otras cosas, dijo que la cartera se llamará Ministerio de Cultura y Patrimonio y presentó una agenda que llamó de “contrarrevolución cultural”, con énfasis en la protección del patrimonio histórico y religioso, el fortalecimiento de la identidad nacional y el rechazo a lo que calificó de wokismo.
El presidente afirmó que la cultura comprende manifestaciones artísticas, históricas, intelectuales, materiales e inmateriales, y sostuvo que el Estado debe conservarlas, protegerlas y transmitirlas. También cuestionó la orientación cultural del Gobierno anterior. Según De la Espriella, las instituciones estatales fueron utilizadas para promover determinadas interpretaciones ideológicas de la historia.