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Shakira y un estadio propio y a su medida para llevar su gira a España

La artista hará una residencia de tres conciertos en el Estadio Shakira de Madrid, construido especialmente para la ocasión.

  • La residencia de Shakira en España está programada para los días 25, 26 y 27 de septiembre, aunque es probable que se anuncien más fechas. Foto cortesía @chriscornejo.
    La residencia de Shakira en España está programada para los días 25, 26 y 27 de septiembre, aunque es probable que se anuncien más fechas. Foto cortesía @chriscornejo.
  • Así será el Estadio Shakira, en Madrid, España. Foto cortesía Live Nation.
    Así será el Estadio Shakira, en Madrid, España. Foto cortesía Live Nation.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Tras ocho años, Shakira volverá a cantar en España y lo hará de manera especial. La cantante llega al país con un show único que incluye un estadio diseñado especialmente para ella, el Estadio Shakira.

En España, la gira Las Mujeres Ya No Lloran se convertirá en una residencia de tres días, 25, 26 y 27 de septiembre, aunque es probable que se extienda, como ya le pasó en otras fechas de la gira.

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“Durante la residencia europea en el estadio Shakira, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas curadas por Shakira bajo el nombre Es Latina. La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”, dice el comunicado de Live Nation, productora del evento.

El Estadio Shakira estará ubicado en Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde y tendrá capacidad para más de 50.000 fans por noche. Este espacio fue diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), y sigue las pautas del espacio inmersivo que fue el utilizado por Adele en su residencia en Alemania: ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias prémium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Así será el Estadio Shakira, en Madrid, España. Foto cortesía Live Nation.
Así será el Estadio Shakira, en Madrid, España. Foto cortesía Live Nation.

La idea con este formato es transformar las presentaciones de la cantante barranquillera en algo más que un concierto. El Estadio está pensado como un destino cultural inmersivo, una ciudad paralela dentro de Madrid donde habrá música, arte, gastronomía, talleres y más, con el propósito de celebrar las raíces culturales compartidas entre Latinoamérica y España.

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Este formato señala el camino que sigue la industria musical actual, que es hacer de la música una experiencia aún mayor, que involucre todas las formas que pueda tomar la cultura. Y nadie mejor que Shakira para hacerlo. La cantante viene de hacer una presentación monumental en , donde reunió a 400.000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo el pasado 1 de marzo, la mayor multitud registrada en la principal plaza pública de la ciudad según las autoridades locales.

Este hito se produjo apenas unos días después de completar una serie récord de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira y vendiendo más de 800.000 entradas en esas fechas.

Shakira pasa por un gran momento en su carrera. Las Mujeres Ya No Lloran ha batido récords en todo el mundo, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia realizada por un artista hispano, y recientemente fue nominada al Rock & Roll Hall of Fame.

¿Cómo comprar boletas para ver a Shakira en España?

Las entradas estarán a la venta el viernes 27 de marzo a las 10 de la mañana (hora España) en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las personas que se registren en www.shakira.com hasta el domingo 22 de marzo a las 22h tendrán acceso a una primera preventa que empezará el martes 24 de marzo a las 10h. La preventa SMusic estará disponible desde el miércoles 25 de marzo a las 10h mientras que los registrados en www.livenation.es podrán comprar sus entradas antes de la salida a la venta general el jueves 26 de marzo a las 10h.

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