La afición estuvo “Firme” en el Súper Concierto de Feria de Flores; hasta Maluma cantó en la noche paisa

Eran las 2:00 de la madrugada y el estadio Atanasio Girardot seguía de fiesta.

De las tribunas y el centro de la cancha, cubierta con estibas de polietileno para proteger la grama, no se movía ni una sola alma. Con celulares encendidos, algunos rogando para que el almacenamiento de la memoria no se llenara o sus baterías no se descargaran, continuaban capturando e interpretando, enfrente sus cantantes favoritos, a todo pulmón, sus líricas más anheladas, las que crean conexión con sus vivencias, con su pasado, con su realidad.