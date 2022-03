Laura Pergolizzi, artísticamente LP, es una cantautora y compositora estadounidense que lleva varios años dando vueltas en la industria. Se identifica con el género fluido y su apariencia física no encaja con los cánones sociales de “masculino” y “femenino”, por lo que muchos se sorprenden cuando, al abrir la boca, no sale la voz profunda y grave que esperan, sino que salen melodías que han asociado con “el canto de los ángeles”. Prefiere que se le dirijan con los pronombres “ellos/ellas”, pero no le molesta que le digan “ella”.

LP comenzó escribiendo canciones para artistas como Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis y Christina Aguilera. Su voz se fue dando a lucir en un bar en el que cantaba covers todos los jueves en las noches, hasta que allí la encontró un nuevo manager que cuando la escuchó quiso que su talento fuera conocido por todos.

Su sencillo Lost on you fue rechazado, con otras dos canciones (Strange y Muddy Waters), por Warner Bros Records. Fue una productora en Grecia la que la contactó por Instagram para llevar su producción adelante. Ahora, recuerda que su concierto favorito fue cuando cantó por primera vez Muddy Waters en un coliseo, en algún lugar de Europa, en un año que ya no sabe con exactitud, su primer show grande, con miles de personas.

Una de sus canciones favoritas es Recovery, que habla sobre superar un amor, pero tiene otras, entre las más escuchadas, como When we are high, Girls go wild, Other people, Forever for now y The one that you love. Tiene en total cinco álbumes y tres EPs. Lost on you, de 2017, logró ser número uno en 18 paíse