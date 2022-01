Confirmado: ya hay fecha para el concierto de Harry Styles en Colombia

Después de una larga espera los fanáticos de Harry Styles tendrán la oportunidad de cantar junto con el ganador del Grammy las canciones de su álbum “Fine Line” el 27 de noviembre de 2022 en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.

El concierto que estaba inicialmente programado para el 19 de octubre de 2020 fue aplazado por la pandemia del covid-19. Por ese motivo, algunos de los seguidores colombianos del cantante ya tenían entradas para verlo en vivo.

Al respecto, TuBoleta, empresa promotora del evento informó que estas personas “recibirán una comunicación directa (...) con el detalle sobre la homologación de la boletería previamente adquirida, para asistir al evento con las nuevas condiciones, y del reembolso en caso de que las nuevas condiciones no sean de su total aceptación”.

Por otra parte, quienes aún no cuenten con entradas podrán adquirirlas en preventa el próximo 25 de enero a partir de las 10:00 a.m. y en venta al público general el 26 de enero de 2022 a partir de las 10:00 a.m.

Publicidad

En el Parque Salitre Mágico de Bogotá habrán dos localidades General con un valor total de $303.000 mil pesos colombianos y Platino de $500.000 mil pesos colombianos.

“Love On Tour 2022” es la gira del segundo álbum de estudio de Styles y se presentará en además en ciudades de la región como Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo, entre otras.

Styles, que también ha incursionado en la actuación de la mano del director Christopher Nolan, hizo parte del exitoso grupo One Direction que se formó en 2010 en el programa británico Factor X.

Publicidad

En 2017 comenzó su carrera en solitario con la cual ha encabezado las listas de popularidad a nivel mundial y ha recibido importantes reconocimientos, incluyendo un Grammy a “Mejor Interpretación de solista pop” en 2021 por “Watermelon Sugar” cuyo video oficial cuenta con más de 277,815,493 reproducciones en Youtube.

En las más de treinta fechas de esta gira, el cantante estará acompañado de las cantautoras Arlo Parks, Mitski y la banda de rock británica Wolf Alice. “Estoy muy feliz de anunciar que ‘Love On Tour 2022‘ finalmente llegará al Reino Unido, Europa y América del Sur”, escribió vía Twitter Styles.

“Estoy muy emocionado de verlos. Gracias. Los amo”, añadió el cantante.