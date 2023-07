Graham Bonnet, exvocalista de Rainbow, se presenta por primera vez en Medellín También hay integrantes otras importantes agrupaciones como Michael Schenker Group, Impellitteri y Alcatrazz. Una de sus canciones más famosas, Since You’ve Been Gone, hizo parte de la banda sonora de la película Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

