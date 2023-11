Señala, por ejemplo, que la mayoría de los músicos trabajan con un productor que los sabe interpretar muy bien. Cita a Maluma con The Rude Boyz, a Karol G con Ovy the Drums, a J Balvin con Sky o a Ryan Castro con SOG.

“A parte de eso está, lo que debería ser lo más importante, la faceta musical, que ha desarrollado al lado de The Prodigiez, que son los que le han cogido el lenguaje de lo que él es”, dice el director de Mega, que destaca que eso es fundamental en las carreras de los músicos urbanos.

Con su sello han salido al mercado cuadernos, álbum de stickers, contenidos en NFT (Non -Fungible Token), además de recorrer la ciudad en un Renault 4 pintado de azul o en un enorme bus de dos pisos con su imagen.

Conseguir plata para poder hacer música fue la motivación que tuvo Blessd para levantarse todos los días a la tres de la mañana e irse a cargar mercados a la Central Mayorista. Una historia de la que no se avergüenza y que, por el contrario, cada vez que puede la recuerda.

“Es lo que soy yo, lo que represento, el lugar de donde vengo, eso es lo que más me ha ayudado en mi carrera y eso es lo que me mantiene concentradito en mi trabajo” , dijo en su momento el músico que vivió y comenzó su carrera entre los barrios Guayabal y Trinidad (Barrio Antioquia).

“En Medallo tú vive’ (chimba en Medallo) / Y ponte chimba pa’ mí / Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives (en el barrio) / Pa’ que nunca me olvides ”, canta en Medallo, su canción más reproducida.

“Él se identifica y se hace identificar como alguien de la call e”, explica el programador radial que aclara que pese a que actualmente su entorno ha evolucionado y no es de tanto barrio como antes “es lo que lo ha caracterizado: tiene el lenguaje y la estética propia de Barrio Antioquia”.

Por su parte, Jacobo Franco, experto en marketing musical, destaca en la carrera de Blessd la capacidad que tuvo de desligarse de los estilos de los referentes locales, pese a que en sus inicios estuvo muy vinculado con Maluma.

“La audiencia está cansada de artistas inalcanzables y estereotipados. Así, la narrativa de un joven de Barrio Antioquia, que vendía frutas en una central de abastos, conecta con el público y entrega un mensaje de que cualquiera puede lograr sus sueños”, explica el experto en marketing.

De otro lado, detalla, está la suerte y el hecho de ser apadrinado por Maluma y lograr trabajar con productores que son garantía de éxito como Ovy On The Drums y los citados The Prodigiez.