En 2021 participó en la película No Sudden Move y EL COLOMBIANO estuvo presente en una rueda de prensa en la que se le preguntó por esa ausencia: “Cada año desde La Momia hice algo”, dijo especialmente sobre sus trabajos en televisión, pero sí especificó que el volver al cine con No Sudden Move , al lado de Benicio del Toro y Dan Cheadle era la mejor manera de resurgir en la pantalla grande, “más con una cinta de Steven Soderbergh, estoy feliz”, dijo en ese momento en el que se le vio con bastante peso.

Así se vio al actor en el estreno de No Sudden Move en 2021. FOTO: GETTY

Esa subida de peso no se debía, al parecer, a ningún problema de salud ni a alguna exigencia en No Sudden Move —que también presentaron en el Festival de Tribeca 2021— El actor dijo en la alfombra roja de ese festival que su aumento de peso se debía a las exigencias de la próxima película en la que estaría, The whale, en la que interpreta a un hombre de obesidad mórbida. De ese momento hasta hoy el cambio es más notorio en Fraser.

Esta cinta es dirigida por Darren Aronofsky (el mismo de Cisne negro) y esta semana, la productora A24 lanzó una primera imagen de esta transformación en la que el personaje de Fraser lucha por reconectarse con su hija de 17 años.

“El primer vistazo a The Whale llegó luego de la confirmación de que la película tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia de 2022”, dijo la revista Variety que añadió que The Whale marca un gran regreso para el actor en su primer papel protagónico desde la película Breakout, de 2013.

El aumento de peso del actor es real y se estima que supera los 200 kilos. Una transformación que le puede augurar una nominación a los Premios Óscar del próximo año. Cabe recordar que es usual que La Academia premie a los actores que se transforman físicamente para un papel, como el caso de Charlize Theron, Matthew Mcconaughey, Jared Leto o Gary Oldman.