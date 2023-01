En la pasada entrega de los Globo de Oro el director Steven Spielberg subió a recibir el galardón como Mejor director por su más reciente película The Fabelmans. Visiblemente conmocionado dijo que esta historia la estaba escondiendo desde que tenía 17 años, ¿por qué? Es el relato de su vida y este 26 de febrero llega a las salas de cine del país.

Spielberg se suma a la tendencia de los últimos años de directores que cuentan su historia en la pantalla grande. Lo hizo Kenneth Brannagh con Belfast y Alfonso Cuarón con Roma, lo hará Alejandro González Iñárritu con Bardo. Cada uno aborda, a su manera, un aspecto de su vida, el de Spielberg fue su infancia y adolescencia.

Fabelman es un apellido diferente a Spielberg, pero él no ha tenido reparos en reafirmar que es su vida, que la cinta está inspirada en su infancia y fue escrita por él mismo y por el dramaturgo ganador del Premio Pulitzer Tony Kushner.

Por eso lloró al hacerla, como lo confirmó uno de los actores, Seth Rogen, en una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon: “El primer día hice una escena y luego me acerqué a dónde él estaba parado, lo miré buscando comentarios y me lo encontré sollozando descontroladamente”.