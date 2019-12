La taquilla en cines en Colombia viene de otra galaxia

La cinta de ciencia ficción Star Wars: El ascenso de Skywalker, fue la más vista del fin de semana en Colombia, entre el 19 y 22 de diciembre. La producción, de la que aún se desconoce si será la última de la saga que comenzó en 1977, fue vista por 256,303 personas.

En total, en el país durante esos cuatro días asistieron 501,854 aficionados a las salas de cine.

El segundo lugar en el top de las más taquilleras fue para Frozen 2 con 118,900. Esta producción animada que se estrenó el 21 de noviembre suma ya 2,253,283 boletas vendidas y se metió (en el noveno lugar) en la lista de las películas más vistas del año en Colombia, comandado por Avengers Endgame, con 5,917,170.

El tercer puesto del ránquin semanal fue para La invasión (34,068), El Aro: Capítulo final (20,126) y Entre navajas y secretos (12,038).

La cartelera de cines cambia este jueves 25 de diciembre con el estreno de las cintas colombianas La Pachanga y Al son que me toquen bailo y Jumanji; el siguiente nivel.

En el mundo

Star Wars: Episode X - The Rise of Skywalker recogió en el mundo 373 millones de dólares, una cifra muy elevada pero que no marca récords.

Es la tercera película con más recaudación de la saga en su estreno, por detrás de Star Wars: Episode VIII - The Force Awakens (2015) y Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” (2017), según datos de la web especializada Box Office Mojo.

En Estados Unidos, The Rise of Skywalker logró 175,5 millones de dólares de taquilla y no alcanzó los 200 millones que los expertos habían vaticinado para el cierre de la saga que comenzó en 1977.

En el resto del mundo, la recaudación se elevó a 198 millones de dólares, con Japón como el país donde más éxito ha tenido, con una taquilla de 4,6 millones de dólares.