Hay dos actores que deben estar preparando sus discursos para el momento en que reciban sus estatuillas en los Óscar el 27 de marzo: Will Smith y Ariana DeBose. Medios internacionales, analistas y críticos (y también en las apuestas) los dan como fijos ganadores. Y hay argumentos.

Él ha ganado todo como Mejor actor en esta temporada en su papel como protagonista de King Richard: una familia ganadora y ella como Mejor actriz de reparto por West Side Story (Amor sin barreras) y su papel de Anita: el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores y el pasado domingo se llevó el Critic Choice y el Bafta británico.

Son los más fijos. En otras categorías se han dado competencias entre algunos actores como Nicole Kidman (Being The Ricardos) y Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) que se han repartido los galardones a Mejor Actriz, y entre Kodi Smit-McPhee (El poder del perro) y Troy Kotsur (Coda) que se han turnado los de Mejor Actor de Reparto.

Los miembros de la Academia (cerca de 10.000) votarán entre el jueves 17 de marzo y hasta el martes 22, y aunque no todo está dicho, estos son los más opcionados.

Will Smith, listo para su primer Óscar