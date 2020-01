Muchas nominaciones para Netflix, pero ¿se ganará el Oscar?

Cuando la película Roma consiguió el año pasado cumplir el requisito de los Oscar, de ser proyectada durante al menos 7 días consecutivos antes de estar en su plataforma, se dijo de todo.

Con eso alcanzó a entrar a dichos galardones con diez nominaciones de las que finalmente ganó tres (Mejor película extranjera, Mejor director –Alfonso Cuarón– y Mejor fotografía).

En ese momento, el reconocido director de cine Steven Spielberg reabrió el debate contra Netflix. La web IndieWire publicó que Spielberg pensaba plantear en la próxima junta de la Academia “un cambio en las normas que dificultaría a Netflix competir por los Oscar”. El País de España lo explicó: “Al director no le gusta el modelo de negocio y la forma en que está rompiendo las reglas tradicionales de la producción y distribución de películas”.

Meses después, en abril de 2019, Spielberg suavizó su discurso con un comunicado enviado al diario The New York Times. “Pantalla grande, pantalla pequeña: lo que realmente me importa es que detrás haya una gran historia y todo el mundo debe tener acceso a las grandes historias”. La cosa quedó ahí.

A pesar de todo y aunque Netflix no ha dejado de estar en la mira por el tema, está dando la pelea y para este año logró, por primera vez, superar a los grandes estudios con sus 24 nominaciones. “¿Habrá sentencia contra la plataforma? ¿Ganará algo Irishman?”, es la pregunta que se hace el comentarista de la transmisión de los Oscar para TNT, Rafa Sarmiento, pero la respuesta solo se sabrá el próximo 9 de febrero cuando se vea en vivo la ceremonia. Ya en los Globo de Oro se sintió “el castigo” cuando de 17 nominaciones solo ganó dos premios.