- Participarán leyendas como Al Pacino, nominado por su primera película con Martin Scorsese (El irlandés). No era nominado desde 1993, hace 27 años. Igual sucede con Anthony Hopkins, que no participaba hace 22 años; Tom Hanks, desde 2001. Otra novedad es Renée Zellwegger, favorita por su interpretación de Judy, que desde 2004 no está en la lista.

- Volvió el reclamo de la baja representatividad de mujeres en varias categorías. No hay postuladas a Mejor dirección aunque Greta Gerwig sonó por Mujercitas y Lulu Wang, por The Farewell. En toda la historia de la Academia solo han sido nominadas cinco y solo una vez ganó una (Kathryn Bigelow, directora de En tierra hostil, en 2019).

- Por segundo año consecutivo la gala no tendrá maestro de ceremonias. La fórmula se adaptó en 2019 por una crisis de rating (espectadores viendo por televisión). En su lugar los galarones serán entregados por estrellas como Penélope Cruz, Olivia Colman, Rami Malek, Gal Gadot, Omar Chaparro, Keanu Reeves y Tom Hanks.

- Solo una mujer es negra, Cynthia Erivo, candidata a Mejor actriz por su trabajo en Harriet. Si lo gana sería la segunda actriz de color en lograrlo. La primera fue Halle Berry, por Monster’s Bal.

- Entre las películas favoritas de este año están Joker, de Todd Phillips, con 11 candidaturas; El irlandés, de Martin Scorsese; Érase una vez en... Hollywood, de Quentin Tarantino, y 1917, de Sam Mendes. Todas con 10 nominaciones.

- El nombre de Parásito se ha impuesto en los certámenes de cine de inicios de año como la mejor cinta internacional (Cannes, Bafta, Globos). Es muy probable que se lleve la estatuilla a Mejor película extranjera y se imponga nuevamente a Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, con la que ha mantenido competencia.

- La Academia incluirá un homenaje al ícono del baloncesto Kobe Bryant.

- La estatuilla mide 34,2 centímetros de altura y pesa 3,8 kilos.

- La ceremonia se retransmitirá en 225 países. En América Latina se podrá ver en su idioma original y doblado al español por el canal TNT. En Colombia estará desde las 8:00 de la noche. La alfombra roja será una hora y media antes.

- La 92 edición de los premios se realizará en el Dolby Theater, en Los Ángeles, California, un teatro con capacidad para 3.300 personas, el doble del aforo del Metropolitano de Medellín.

- La gala puede durar de tres a cuatro horas. Teniendo en cuenta que son 24 estatuillas que hay que entregar, quedan 30 minutos para el monólogo de apertura (si hay un anfitrión), las presentaciones musicales, el segmento In Memoriam y los resúmenes de premios alternativos (Governors y Sci-Tech).

- El color rojo de la alfombra se llama “Academy Red” y combina con los tonos dorados de la decoración. La tela mide casi 300 metros de largo y 20 de ancho.

- Durante la ceremonia están anunciados para hacer interpretaciones los artistas Billie Eilish, que cantará el tema central del nuevo filme de James Bond, No time to die; Elton John, que interpretará I’m gonna love me again, canción de Rocketman que está nominada, y Cynthia Erivo con Stand up.

- Se entregarán premios en 24 categorías. Hay 1.104 medios de comunicación acreditados.

