Ustedes votaron: estos son los ganadores de los Oscar para nuestra audiencia

La ciudad de Los Ángeles se engalanará este domingo para la edición número 92 de los Oscar, la ceremonia más importante del cine y que se celebrará en el Dolby Theatre de la ciudad californiana.

Sin maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, la gran fiesta de la Academia de Hollywood llega tras un año excepcional de calidad y variedad en el cine internacional.

“Joker”, con once nominaciones, parte con ventaja por delante de “1917”, “The Irishman” y “Once Upon a Time... in Hollywood”, todas ellas con diez candidaturas cada una.

En EL COLOMBIANO quisimos saber quiénes son los favoritos de nuestra audiencia en las principales categorías. Las votaciones fueron cerradas a las 3 de la tarde de este domingo. ¡Gracias por compartirnos su opinión!

Estos son los resultados:

A mejor película:

El drama bélico “1917” y el fenómeno surcoreano “Parasite” son las aspirantes destacadas al premio a la mejor película, una categoría donde también están nominadas “Once Upon a Time... in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women” y “Marriage Story”. Para nuestros usuarios, que en esta categoría votaron 466 veces, la mejor película es “Joker” (42 % de los votos).

A mejor director:

Sam Mendes, de “1917”, es el rival a batir en el apartado de mejor dirección, un año más sin mujeres nominadas y en el que también son candidatos Martin Scorsese (”The Irishman”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time... in Hollywood”), Todd Phillips (”Joker”) y Bong Joon-ho (”Parasite”). Ustedes votaron 404 veces. Con el 31 % de los votos, resultó ganador Quentin Tarantino, por su película “Once Upon a Time... in Hollywood”.

A mejor película extranjera:

“Dolor y gloria” optará al reconocimiento a la mejor película internacional, donde la surcoreana “Parasite” es la rival más fuerte. Pues, con el 73 % de los votos, “Parasite” es la mejor película extranjera para nuestros usuarios, que votaron 392 veces en esta categoría.

A mejor actor:

Para el premio al mejor actor, el favorito es Joaquin Phoenix (”Joker”), aunque tendrá como competidores a Antonio Banderas, con su primera nominación al Oscar gracias a la cinta de Pedro Almodóvar “Dolor y gloria”, Adam Driver (”Marriage Story”), Leonardo DiCaprio (”Once Upon a Time... in Hollywood”) y Jonathan Pryce (”The Two Popes”). Para la audiencia de EL COLOMBIANO también ganó Joaquin Phoenix, con el 83 %. En esta categoría se recibieron 435 votos.

A mejor actriz:

El galardón a la mejor actriz tendrá como contendientes a Cynthia Erivo (”Harriet”), Scarlett Johansson (”Marriage Story”), Saoirse Ronan (”Little Women”), Charlize Theron (”Bombshell”) y Renée Zellweger (”Judy”), quien es la gran favorita a llevarse esa estatuilla. En nuestra votación, que en esta categoría tuvo 404 votos, salió favorecida Scarlett Johansson, con 48 %.

A mejor actor de reparto:

Nuestra audiencia le entrega el premio al mejor actor de reparto a Brad Pitt (43 %), con 396 votos en la categoría.

A mejor actriz de reparto:

La estatuilla de mejor actriz de reparto, según nuestros usuarios, es para Scarlett Johansson (40 %). La categoría contó con 395 votos.

¡De nuevo gracias por participar!

