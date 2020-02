Parásito hace historia, es la Mejor Película de los Oscar

Claudia Arango Holguín

La gran sorpresa de la noche y lo histórico para los Oscar son los cuatro premios que Parásito consiguió en categorías en las que las apuestas estaban dadas para otras películas y sobre todo, la más importante, la de Mejor película. Por encima de 1917, Once upon a time... in Hollywood, Historia de un matrimonio, Mujercitas, Joker, Jojo Rabbit, El irlandés y Ford vs. Ferrari, el Oscar a Mejor película se lo llevó por primera vez una película extranjera: Parásito. Publicidad El año pasado lo intentó Roma, pero no lo logró. El periodista especializado Juan Carlos Arciniegas anotó este como un triunfo a la diversidad que tanto le exigían a la Academia: “¿Pedían diversidad en Hollywood? Pues qué mayor muestra que dar el premio más importante de su industria a una película hecha muy lejos de su entorno y en un idioma narrativo tan ajeno para ellos. ¡Bravo Parasite!” Otro hito es que es la primera vez en la historia de los Oscar que un título gana los premios a mejor película y a mejor película extranjera. Aunque diez filmes anteriormente habían logrado esta doble nominación -entre ellos La vida es bella, en 1998, y Roma, en 2018-, ninguna se había llevado los dos premios hasta ahora. Puede leer: Parásito, la película surcoreana que invadió al mundo El único galardón fijo que tenía era Mejor película extranjera, que lo consiguió. En Mejor guion original competía con Once upon a time... in Hollywood (la favorita), 1917, Historia de un matrimonio y Entre navajas y secretos y les ganó. Y en el apartado de Mejor director, el favorito era Sam Mendes por 1917. Bong Joon-ho le ganó a él y al legendario Martin Scorsese, Todd Philllips y Quentin Tarantino. Publicidad Son los primero Oscar para una película coreana en 100 años de historia del cine de dicho país. El anhelado Oscar de Brad Pitt Nunca había recibo un Oscar como actor, Brad Pitt había ganado un premio por producir 12 años de esclavitud y esta noche fue la suya. El actor nacido en Oklahoma había sido nominado 7 veces al Oscar desde 1996 hasta hoy. Pitt, de 56 años recibió su primera estatuilla dorada como actor compitiendo con un grupo de leyendas de Hollywood como Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino y Joe Pesci, los cuatro ya habían conseguido un Oscar pero particularmente llevaban muchísimos años sin entrar a las quinielas de estos galardones: Tom Hanks llevaba 19 años sin nominación, Anthony Hopkins 22, Al Pacino 27 y Joe Pesci 29. Publicidad “Esto se trata de Quentin Tarantino, original y único, la industria del cine no sería tan buena sin él”, dijo el actor al recibir el premio y se lo dedicó a sus hijos, además de saludar a todos los dobles, dado que su papel en Once upon a time... in Hollywood es el de un doble de acción en la industria más famosa del cine. Le puede interesar: Las estrellas y sus pintas en la alfombra roja de los Oscar

Brad Pitt fue el primer ganador de la noche. FOTO AFP

La siguiente categoría es la animada y ahí el premio fue para Toy Story 4, un premio más para Disney que competía con Como entrenar a tu dragón 3, I lost my body, Klaus y el Sr. Link. Bong Joon-ho empezó a hacer historia en los Oscar al recibir el primero de la noche de la cinta Parásito el Oscar como Mejor guion original. Publicidad “Escribir un guion es un proceso muy solitario, nunca escribimos para representar a nuestros países pero es el primer Oscar de Corea del Sur”, dijo Joon-ho quien además de escribir, dirigió la cinta.

Bong Joon-ho celebró el primer Oscar en la historia para Corea del Sur cuando subió a recibir el de mejor guion original. FOTO Cortesía TNT

En cuanto al guion adaptado la ganadora fue Jojo Rabbit, del director neozelandés Taika Waititi que dedicó el premio a su madre por darle el libro que convirtió en filme. Es el primer Oscar para este director que es bien conocido por los amantes del género de superhéroes ya que estuvo al frente de Thor: Ragnarok. Premios a otras ramas del cine

Algo que destaca Gloria Isabel Gómez Ceballos, realizadora independiente y docente de narrativa audiovisual cine de la Universidad de Antioquia es que los Oscar “reconocen el trabajo de todos los profesionales de la industria y eso es importante para sus carreras a futuro”, cuenta. En esta edición 92, el mejor diseño de producción fue para la cinta Once upon a time... in Hollywood, que con este completó dos en la noche. El mejor vestuario fue para Mujercitas y la diseñadora Jackeline Durran, la británica experta en trajes de época y quien ya había ganado en 2013 por los vestidos que hizo para la cinta Anna Karenina. En las categorías de sonido el premio se dividió en dos: la mejor edición de sonido fue para Ford vs Ferrari: Contra lo imposible y la mejor mezcla de sonido para 1917, el primero de la noche para la gran favorita. Roger Deakins ganó su segundo Oscar como cinematógrafo, 14 nominaciones avalan el trabajo del responsable de la imagen de tantas películas legendarias: Fargo, No country for old men, The reader y Skyfall. La Academia apenas reconoció su trabajo en 2018 por Blade Runner 2049 y ahora lo premia de nuevo por la imagen de la cinta 1917. Puede leer: Dos horas para seguirle los pasos a la guerra en 1917 Para los editores el premio fue para Ford vs. Ferrari: Contra lo imposible que consiguió así su segundo en la gala. En el apartado de maquillaje, la transformación que realizó, el maquillador y experto en prostéticos, Kazu Hiro a la actriz Charlize Theron en El escándalo le valió su segundo Oscar. Hiro ya había ganado por lo que hizo con Gary Oldman en el papel de Wiston Churchill en Las horas más oscuras. Con el maquillador japonés también ganaron Vivian Baker y Anne Morgan. Netflix y sus galardones de la noche. La plataforma de streaming fue la que más nominaciones consiguió para esta gala y recibió su primera estatuilla con el documental American Factory, que además fue la primera película producida por la compañía de Barack y Michelle Obama. El segundo el de Mejor actriz de reparto que le fue otorgado a Laura Dern por su papel de abogada en Historia de un matrimonio. “Este el mejor regalo de cumpleaños posible”, dijo Dern quien cumple 54 años este lunes 10 de febrero. En su discurso la actriz dedicó el premio a sus padres Diane Ladd -que la acompañaba- y Bruce Dern. “Algunos dicen que nunca conoces a tus héroes, pero yo digo que si eres realmente bendecida los tienes como tus padres”, precisó. Con este papel, Dern ha ganado todo en la temporada de premios: el Globo de Oro, el Critic Choice, el Bafta y el premio del Sindicato de Actores. Puede leer: Muchas nominaciones para Netflix, pero ¿se ganará el Oscar? Finalmente fueron los únicos premios de la plataforma de streaming.

Laura Dern y su Oscar como actriz de reparto en Historia de un matrimonio. FOTO AFP

La hora de la música

La gala comenzó con la canante Janelle Monáe que manifestó: “Celebramos a todas las mujeres que dirigieron filmes fenomenales”, en unos premios salpicados de nuevo por la falta de diversidad entre sus nominados. “Estoy muy orgullosa de estar aquí como un artista negra y queer, contando historias. Feliz mes de la historia negra”, siguió la actriz y cantante, que abrió el show con un número musical junto a Billy Porter que incluyó el tema de Un buen día en el vecindario. Una de las sorpresas musicales de la noche fue Eminem quien cantó su canción Lose Yourself, de la película 8 Mile con la que ganó el Oscar en 2002. “Eminem actuó con una orquesta de respaldo y recibió al final una gran ovación por parte del público”, precisó la agencia EFE. En la ceremonia también cantaron Elton John, Cynthia Erivo, Idina Menzel -con Gisela y Carmen Sarahí-, Randy Newman. Y en cuanto a los premios, la mejor banda sonora fue la de la cinta Joker compuesta por la chelista islandesa Hildur Guðnadóttir y la mejor canción para Elton John con (I’m gonna) Love Me Again de la cinta Rocketman. Los grandes premios de la noche Mejor director fue el primer galardón entregado y como una linda sorpresa calificaron en la transmisión que la estatuilla la ganara Bong Joon-ho, por encima de Martin Scorsese (de quien habló en su discurso y que mereció una ovación de pie por parte de los asistentes), Sam Mendes (el gran favorito), Todd Phillips y Quentin Tarantino. Era la primera nominación del coreano más no el primer Oscar de un asiático en esta categoría, ya el taiwanés Ang Lee había ganado como director por La vida de Pi y Brokeback Mountain. Joaquin Phoenix es el Mejor Actor por su actuación en Joker y Renée Zellweger la Mejor actriz por su rol en la cinta Judy. Phoenix dio un largo y sentido discurso lleno de reivindicaciones medioambientales, “una causa en la que se ha convertido en uno de sus mayores portavoces en Hollywood”, precisaron en EFE. También mencionó en sus agradecimientos de su hermano River Phoenix (1970-1993). Una frase escrita por su hermano cuando tenia 17 años le sirvió a Phoenix para cerrar su discurso con la voz cortada: “Acude al rescate con amor y entonces vendrá la paz”. El actor entregó un mensaje sentido en el que habló de cómo el ser humano está “desconectado” del mundo natural y que es “egocéntrico” a la hora de aprovechar sus recursos sin pensar en las consecuencias más allá de su ombligo. Es el primer premio de Phoenix quien acumulaba cuatro nominaciones desde 2001 por sus actuaciones en Gladiador, Johnny & June: Pasión y locura, The Master y Joker. Le puede interesar: ¿Ganarse un Oscar es tan importante como dicen?

Joaquin Phoenix ganó por Joker como Mejor actor. Recordó a su hermano fallecido. FOTO AFP

Cuando fue el turno de Renée Zellweger, la actriz ganadora del segundo Oscar de su carrera (el primero lo obtuvo por Cold Mountain) habló de la actriz que representó y con la que logró la estatuilla: Judy Garland. “Judy no recibió este premio en su momento, así que tomaré este instante como una extensión de la celebración de su legado” y dedicó el premio a sus compañeros y familia.

Renée Zellweger feliz con su segundo Oscar. FOTO AFP