“Es un aliciente muy grande, como un rayo de sol que le calienta a uno el pecho . Estábamos buscando abrir en un festival que fuera el ideal, nos soñábamos que este pudiera ser y sin duda esta selección me da el aliento de querer seguir soñando, escribiendo, creando y aprendiendo”, afirmó Angélica María.

Angélica María visitó, 17 años después junto a su madre -su padre no quiso pasar por esto- el lugar donde Jorge Iván falleció. Documentó el recorrido en el marco de un proyecto que empezó siendo académico y que se convirtió en un documental que competirá en la edición 71 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España.

Dentro de las víctimas estaba Jorge Iván, hermano de Angélica María Torres Tamayo, que para entonces tenía 9 años y vio como la tragedia no solo se llevó al pequeño de la casa, sino que arruinó la vida de la familia que terminó diluida, con una madre que se marchó agobiada por el dolor y un padre que intentó suicidarse.

El documental no solo hace el recorrido de la directora y su madre por el lugar de la tragedia, es también un espacio en el que juntas hablan y reflexionan en torno a la muerte y al duelo.

Esta historia “va más allá de ser una reflexión frente al duelo, es una reflexión también sobre la vida de estos niños que murieron de una forma valiente y felices de hacer lo que estaban haciendo”, afirmó Angélica María.

Para Manrique, “es muy complejo comprender la magnitud emocional de esta tragedia y aunque muchos la recordamos en los principales diarios y noticieros del país; solo los padres, madres y hermanos de estos niños han sido quienes han tenido que lidiar con ese dolor inexplicable”.

El productor destacó la “valentía” de Angélica María al decidirse “contar su historia, confrontar a su madre en busca de esperanza y no dejar que el dolor la habite eternamente; me pareció razón suficiente para no permitir que este corto dejara de hacerse y poder comprobar que el cine es también una herramienta de sanación”, reflexionó.