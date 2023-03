Un documental afirma que las pandemias son responsabilidad nuestra

En el auditorio 101 del bloque 38 de Eafit la directora de documentales y periodista de investigación Marie-Monique Robin dice que su productora le ha propuesto hacer un documental sobre los detalles que quedaron por fuera en la fabricación de las vacunas contra la covid-19. Es decir, la ha tentado con un tema de enorme importancia para la sociedad occidental. Y a renglón seguido dice: “Dije que no. Por el momento no me interesa hacerlo. Ahora vivimos una época en la que a los periodistas que hacen preguntas se les llama complotistas”.

Ella tiene porque saberlo: es la responsable de El mundo según Monsanto —un relato periodístico que desnuda las actuaciones de la multinacional de agroquímicos— y de La Fábrica de las pandemias, un viaje por los cinco continentes para escuchar a los científicos que no se cansan de decir que los humanos somos los responsables de los males que nos azotan. “Se imaginan: nosotros somos los responsables de la sexta extinción masiva, la última ocurrió hace millones de años”, dice la periodista ante un grupo de estudiantes de periodismo. La autora está aquí, gracias a los oficios de la Alianza Francesa de Medellín, para asistir la proyección de La Fábrica de las pandemias en el Teatro de Comfama este martes 28 de marzo.