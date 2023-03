Los Oscar italianos revelan sus nominados de este año

En la categoría al Mejor Filme Internacional competirán el romance caníbal Bones and All, de Luca Guadagnino, el biopic Elvis, de Baz Luhrmann, la comedia romántica Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, los recuerdos de Steven Spierlberg en The Fabelmans y la crítica burguesa de Ruben Ostlung en Triangle of sadness, ganadora de Cannes el año pasado.

Los premios se entregan desde 1955 y le dan a los ganadores una reproducción en miniatura del David, de Donatello, el escultor del Renacimiento. A lo largo de su historia han recibido este premio personalidades del séptimo arte de la dimensión de Gina Lollobrigida, Ennio Morricone y Francesco Rosi, el cineasta que adaptó para la pantalla grande Crónica de una muerte anunciada.