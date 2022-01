¿Se vio estas series y películas?, según el Sindicato de Actores tienen las mejores actuaciones de 2021

Claudia Arango Holguín

Tras unos Globo de Oro sin brillo llegan los premios del Sindicato de Actores de Hollywood para mostrar sus cartas y decir presente. Estos galardones, que llegan a su vigésimo octava edición entregaron este martes los nominados en las categorías de cine y televisión en la que destacan los mejores elencos y las actuaciones más destacadas en películas, series, miniseries y los mejores equipos de dobles de acción que se entregarán —sujetos a la pandemia— el próximo 27 de febrero. En series y miniseries Succession y Ted Lasso fueron las series más nominadas con 5 aspiraciones cada una. La primera, de HBO, estrenó su tercera temporada el pasado mes de octubre y tiene como particularidad que tres actores están nominados en una misma categoría, la de Mejor actor principal. Se trata de Brian Cox (Logan Roy), Kieran Culkin (como Roman Roy) y Jeremy Strong (como Kendall Roy) quienes competirán por el galardón contra Billy Crudup de The Morning Show y Lee Jung-Jae por El Juego del Calamar.

The Morning Show, de Apple TV+, con 4 nominaciones y El juego del calamar de Netflix y Only Murders in the Building que se ve en Star+, con 3 cada una, siguen en la lista de series más opcionadas. Con dos nominacoines están The Handmaid's Tale que se puede ver en Paramount+; The Great, disponible en Starzplay; Hacks de HBO Max, y El Método Kominsky de Netflix. Otra particularidad se ve en la categoría de comedia al buscar el Mejor actor principal ya que solo tres series entraron en la contienda. Por Ted Lasso compiten en esta categoría Brett Goldstein y Jason Sudeikis, por Murders in the Building están Steve Martin y Martin Short, y por El método Kominsky, Michael Douglas. En cuanto a miniseries, Mare of Easttown de HBO lidera con 3 nominaciones y se destacan las nominaciones de Oscar Isaac por Escenas de un matrimonio.

Películas Javier Bardem y Ariana DeBose están entre los nominados en las categorías de cine para estos premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022 (SAG Awards) por sus interpretaciones en Being the Ricardos (Amazon Prime) y West side story (que ya salió de cartelera). El español Javier Bardem opta por el galardón de mejor actor protagonista y competirá en la categoría que se ve más reñida: contra Benedict Cumberbatch por El poder del perro (disponible en Netflix), Andrew Garfield por Tick, tick... Boom! (también en Netflix), Will Smith por King Richard, aún en cartelera, y Denzel Washington por The tragedy of Macbeth (disponible en Apple TV+ desde el 14 de enero)

Por su parte, la actriz, cantante y bailarina hispana Ariana DeBose se encuentra entre las elegidas para alzarse con el premio del Sindicato de Actores a mejor actriz de reparto tras su interpretación de Anita en West Side Story (Amor sin barreras, en español), de Steven Spielberg; la adaptación del famoso musical de 1957 que ya triunfó el pasado domingo en la controvertida edición de los Globos de Oro 2022. Este musical ya salió de cartelera en Colombia pero se podrá ver de nuevo en febrero en la plataforma Star+.