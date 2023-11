“ Para mí fue muy impactante caer en cuenta que yo puedo significar vida y que no todo es muerte, marginalidad, pobreza, que podíamos tener una tribu. Fue una enseñanza, un deseo que llegó como una sorpresa y nos mostró que sí es posible”, dijo Max.

En el carné de vacunación de Luciana aparece registrado su papá Max y no su mamá Daniela Maldonado. Max y Daniela son dos activistas trans que llevaron sus experiencias de vida al cine. En la película Transfariana , del director francés Joris Lachais y que hace poco se estrenó en Colombia, se retrata la forma de resistencia de esta familia bogotana. Una resistencia que incluso les permitió liberarse de los entornos más hostiles.

La llegada de Luciana no fue planeada, pero sí muy deseada. No la planearon por tener vidas atravesadas por la discriminación, los prejuicios y los riesgos. Tenían claro que formar una familia diversa es difícil, por lo que no era una realidad cercana. Luciana ya tiene cinco años y un padre y una madre que la aman. Todo ha sido como una revelación.

Daniela tiene 35 años y cuando era más joven en sus planes no estaba ni ser madre ni tampoco convertirse en lideresa social. Solo quería ser ella: una mujer trans. En pararse duro para ser nombrada y reconocida, sin embargo, en 2012 terminó cofundando la Red Comunitaria Trans (RCT) en el barrio Santa Fe, de Bogotá, luego de pasar tantas situaciones de vulnerabilidad, exclusión, riesgo y violencia. Así se fue construyendo para llegar a lo que es en la actualidad.