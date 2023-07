La guerra cultural desatada en EE.UU por la película Sound of freedom

El sorpresivo éxito del verano boreal, “Sound of freedom” (Sonido de la libertad), lleva recaudados a la fecha 85,5 millones de dólares en las salas de América del Norte en apenas dos semanas desde su estreno , aproximadamente seis veces su presupuesto -de 14,5 millones de dólares-.

“Lo que es casi tan interesante como la película en sí es la reacción que parece provocar en los principales medios de comunicación que parecen decididos a derribarla a cualquier precio”, dijo el guionista británico de suspenso Will Jordan en una crítica positiva en “The Critical Drinker”, su canal de YouTube con 1,8 millones de suscriptores. “Quiero decir, uno pensaría que una película que arroje luz sobre la pesadilla oculta de la trata infantil sería una causa bastante admirable y digna de apoyo”, agregó.

La “Ferrocarril Subterráneo” presentada en la película, también es señalada por exagerar las operaciones de rescate de menores.

“Profundamente deprimente”

Las críticas a “Sonido de Libertad”, coprotagonizada por la ganadora de un Óscar (1995) Mira Sorvino, enfrentó a medios de entretenimiento tradicionales con el público cinematográfico. Audiencias que, mientras le otorgan una puntuación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes, le asignan A+ en CinemaScore.

En medios de renombre, como Variety, The New York Times y The Guardian, las reseñas fueron mayormente negativas y en ellas se calificó la cinta de “afín a QAnon” o simplemente de aburrida.