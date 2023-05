La despedida de un héroe: Harrison Ford le dice adiós a Indiana Jones en medio de lágrimas

“Me siento muy conmovido. Dicen que cuando vas a morir ves pasar tu vida en flashes ante tus ojos, y eso acabo de ver. Una gran parte de mi vida, pero no toda mi vida ”, declaró el actor.

“Me gusta envejecer”

Tras esta escena en la que su rostro rejuvenece gracias a la IA, el actor manifestó que no mira atrás diciéndose: “Me gustaría volver a ser el tipo que era, porque no es así. Me gusta envejecer. ¡Estuvo muy bien ser joven pero, ya está, podría estar muerto, soy viejo!”, bromeó en la rueda de prensa.

Leyenda del cine de Hollywood, Harrison Ford dijo que no dejará de trabajar, aunque ya no vuelva a encarnar a Indy, todo un héroe cinematográfico.

El intérprete confirmó que seguiría rodando en las series 1923 de Paramount+ y Shrinking de Apple TV.