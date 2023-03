“Todo en todas partes...”, gran ganadora de los Óscar 2023 (y el listado de todos los premiados)

Otros premios

En la categoría a Mejor documental corto el premio fue para The Elephant Whisperers. El Mejor corto (Live action) se lo llevó An Irish Goodbye y el Mejor corto animado fue para The Boy, the mole, the fox and the Horse.

Los guiones

En cuanto a los escritores de las películas los premios fueron para Sarah Polley por la cinta Ellas hablan como Mejor guion adaptado y para “los Daniels”: Daniel Kwan y Daniel Scheinert como Mejor guion original por la cinta Todo en todas partes al mismo tiempo.

La música

La banda sonora ganadora fue la de Sin novedad en el frente y en cuanto a Mejor canción original el premio fue para la canción Naatu Naatu de la película India RRR. No fue la noche ni para Lady Gaga ni Rihanna y mucho menos para Diane Warren que completaba su nominación número 14 en la categoría y que no ha podido ganar nunca un Óscar.

En edición también ganó Todo en todas partes al mismo tiempo y los Mejores efectos visuales fueron para Avatar: el camino del agua