Rápidos y furiosos X, ¿empieza el final del camino?

Además de Momoa llegan otros personajes nuevos: Brie Larson, la capitana Marvel interpretará a una representante clandestina de la Agencia y la famosa actriz Rita Moreno será la abuela de Toretto.

Ya está en cartelera la cinta llena de adrenalina y velocidad que ha conquistado a varias generaciones.

Curiosidades

- Esta película tendrá escenarios en Londres, Roma y Portugal.

- Para la banda sonora original de Rápidos y Furiosos 10, los cineastas acudieron al aclamado compositor Brian Tyler, quien ha compuesto música para más de 100 películas entre las que se encuentran Avengers: Age of Ultron; Iron Man 3; Thor: The Dark World; Now You See Me; The Mummy; Crazy Rich Asians; y The Super Mario Bros. Movie, entre otras.

- En el filme se verán prendas que hacen guiño a Brasil incluyendo camisetas de la selección brasileña de fútbol y otras prendas de inspiración brasileña.

- Los pantalones y la camisa color púrpura que Dante usa durante la carrera en Río se crearon antes de que se hubiese tomado la decisión sobre el color del auto de Dante. A Jason Momoa le gustó tanto el color que la producción adaptó el color de la pintura del auto de Dante a su atuendo.

- Vin Diesel conducirá en esta cinta el Dodge charger daytona banshee srt, un concept car 100 % eléctrico.

- Dante se montará en la nueva motocicleta de la serie adventure touring de Harley Davidson, la Pan America 2022.