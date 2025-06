La vida de Débora Arango llegará al cine y será protagonizada por Marcela Mar

Sin duda alguna, Débora Arango es una de las grandes artistas colombianas. Nacida en Medellín en 1907, fue la primera mujer en pintar y exponer desnudos femeninos en el país , un hecho que no es poco en medio de un círculo artístico y una sociedad donde las mujeres no contaban con las mismas posibilidades que los hombres.

Además del título del proyecto, también fue revelada quién será la encargada de personificar a Arango. Se trata de la actriz Marcela Mar, reconocida por su participación en producciones como Pedro El Escamoso, El Capo y Pura Sangre. Su papel más reciente fue en Cosiaca, la miniserie de Teleantioquia inspirada en la vida del mítico cuentero antioqueño.

Actualmente, la película se encuentra en fase de preproducción y el guion fue escrito por el cineasta estadounidense Will Nunziata, director del galardonado cortometraje The Old Guitarrist. Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el creador de Débora anunció su nueva película.

“La idea de Débora me vino hace dos años, nacida de mi profunda admiración por una artista cuyo trabajo he apreciado durante años. Una vez que el concepto se afianzó, la historia fluyó de mí y es una avalancha de respeto por el legado de Arango”, contó Nunziata.