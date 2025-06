Así luce Jeremy Allen White en la piel de Bruce Springsteen en la próxima película sobre The Boss

Si hay algo que nos hacía falta a los seguidores de Bruce Springsteen era una película que narrara su vida, o al menos algo de su vida.

El también conocido como The Boss (El jefe) ha contado su historia no solo en canciones: en 2016 lanzó su autobiografía Born to run : memorias (recomendada por su excelente calidad literaria y la prodigiosa memoria del artista que acompaña con descripciones casi poéticas de los miembros de su familia y de los instantes de su vida), al año siguiente lanzó Springsteen on Broadway, un espectáculo unipersonal en la meca del teatro en Nueva York, en el que contaba historias personales con versiones acústicas de sus mejores canciones (de esto también hay una película de Netflix que captura una de las presentaciones) y en 2020 lanzó el documental Bruce Springsteen: Letter To You, –que en Colombia se puede ver por Apple TV+– y que lo muestra reflexionando sobre el amor y la influencia de la música en su vida durante su primera grabación en vivo con la banda desde Born in the U.S.A.

Un último documental suyo se estrenó el año pasado en Disney+, se llama Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band en el que el artista ofrece la mirada más profunda que jamás se haya dado a la creación de sus legendarias actuaciones en vivo, pero a pesar de todo esto falta la biopic y esta llegó y tiene fecha de estreno.