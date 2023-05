¿Tras el juicio con Johnny Depp, Amber Heard sí estará en Aquaman 2: The last kingdom? Es el primer trabajo de la actriz luego de su polémico juicio que atravesó junto a su exmarido Johnny Depp por abuso. Los fanáticos de la película hicieron una petición para que no apareciera.

Amber Heard en su personaje de Mera en la primera película de Aquaman. FOTO: Cortesía DC Comics