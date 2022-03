A diferencia del prototipo del mariachi que representó por varias décadas Vicente Fernández, con su bigote, sombrero y traje de charro, Christian Nodal más bien parece un reguetonero o un rockstar.

A su apariencia física, más fresca y juvenil, no tan acartonada, Nodal le agregó un estilo musical propio, respetando las raíces musicales mexicanas. “Logró fusionar tres movimientos muy fuertes en la música mexicana: el mariachi con el norteño y un poco de banda (en especial en las trompetas), y logró un sonido muy original. No es mariachi, no es norteño, tampoco es banda, es una fusión llamada mariacheño. Eso lo hace diferente”, relata el productor musical Yohan Usuga.

A esa característica le sumó que las letras de sus canciones y sus melodías no son las típicas del mariachi, sino que tienen mucha influencia del reguetón, muchas en coautoría con músicos de Puerto Rico y Colombia.

No te contaron mal, uno de sus grandes éxitos era un pop urbano antes de ser ranchera, cuenta el productor y press manager Felipe Agudelo. “Su productor es Edgar Barrera, el mismo de Maluma y Camilo, así que su música es concebida desde lo urbano, hay chanteos (hablar rápido) adaptados al mariachi”, dice.