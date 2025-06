“Por fin voy a visitar a Medellín”: Beto Cuevas, el líder de La Ley

A veces es bueno recordar que la eufórica Medellín de hoy, a la que llegan grandes artistas a llenar estadios y a la que incluyen las grandes estrellas (como Bad Bunny o Guns ‘N Roses) en sus giras mundiales, no siempre fue así.

Fueron múltiples las cuestiones sociales, económicas y hasta culturales, que no vamos a analizar aquí, por las que la capital de Antioquia no figuraba en el listado de los artistas internacionales. Y por eso no es extraño escuchar que hay estrellas de la música que nunca han experimentado un concierto en esta ciudad. Estrellas cercanas, de quienes sabemos varias canciones y que ahora quieren compensar esa lejanía física y generar un encuentro que debió darse hace mucho tiempo, pero que por varias circunstancias no se pudo.

Es el caso de Beto Cuevas, quien fuera la voz líder de La Ley, el grupo chileno que de 1987 a 2005 nos dejó varios himnos del rock en español hecho en este continente: Mentira, El duelo, Aquí, por mencionar algunos. “Nunca en mi vida he ido a Medellín. Y sé, a través de redes, que hay personas que desde hace muchos años han estado pidiendo que yo vaya a Medellín y por suerte ahora va a suceder. Entonces va a ser muy lindo poder devolverles ese cariño a través de la música”, contó Beto Cuevas en una conversación con EL COLOMBIANO.

El artista chileno, ya como solista, se presentará el 16 de octubre en el Teatro Metropolitano en Acústico, un espectáculo que revive los mejores éxitos del grupo y los que ha tenido también en su carrera como solista.

“Acústico fue un disco hecho durante la pandemia. Después de todo este tiempo que pasamos encerrados yo tenía una necesidad imperativa de poder hacer un concierto y fue muy lindo hacerlo porque fue un disco homenaje al famoso La ley MTV Unplugged, que hicimos en el año 2001”.

Y tan homenaje fue que Beto llevó puesta para este nuevo acústico la camiseta original que usó en ese Unplugged de 2001. “se nota un poquito en las mangas”, cuenta entre risas sobre ese concierto que se puede ver en su canal de YouTube, que se volvió un disco y que ahora es una gira.

El Acústico trae nuevos arreglos porque “estamos hablando de un disco que originalmente se grabó hace 24 años y este debía ser un disco contemporáneo. Contamos con otra tecnología, con más experiencia de nosotros como músicos, fue muy lindo hacerlo, no estaba como en otros conciertos donde saltaba y corría por todos lados y eso me permitió también cantar e interpretar las canciones con más madurez y con más aire”, detalló el músico que hoy tiene 57 años.