En Coco, Mamá Imelda entiende que se equivocó al frustrar las aspiraciones musicales de sus herederos y se sana el error para la felicidad de toda la familia; en Encanto, Alma Madrigal deja a un lado la carga de la perfección, y en Red, Ming Lee deja en libertad a su hija para seguir su propio camino.

No parece ser una coincidencia que haya una tendencia a la exploración de los vínculos familiares desde la madre en las más recientes películas de Disney, que además se escenifican en culturas no anglosajonas, con una fuerte carga matriarcal. Para la psicóloga clínica Yessica Montoya, esto se debe a que la evolución social ha hecho que se empiecen “a ver unas mujeres mucho más fuertes, pero también con más errores, de lo que antes no se hablaba, y que eran pie, por ejemplo, para el desarrollo de enfermedades psicosomáticas en los individuos. En cambio, ahora que se hablan, se trabajan incluso a partir de películas, hay una transformación colectiva de esos patrones”.

El hecho de que las madres sean más visibles en las películas animadas de Disney se puede deber también a la ruptura de una tradición. Cuenta la leyenda (confirmada por el productor de Maléfica, Don Hahn, en una entrevista de 2014), que los personajes principales de estas cintas no solían tener madres porque la muerte de la de Walt Disney, Flora Call Disney, le dejó un gran dolor, que terminó reflejado en las películas que producía.