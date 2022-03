Con más de 20 canciones, entre las que destacaron sus éxitos más grandes como Afuera y No dejes que, y otras más recientes como Sólo eres tú, cargaron de energía y cariño a su público. Energía porque cambiaron los sonidos, acordes y ritmos, se dejaron llevar por el show; y cariño porque hicieron honor al significado y esencia de su arte: promovieron la cultura, la literatura, la lucha por los derechos, el amor y la paz, enmarcado siempre en el futuro de Colombia.

Canciones para astronautas fue la revelación literaria que el vocalista Saúl Hernández compartió, un libro de Álvaro González, de Radiónica, que a través de canciones ilumina cuentos. Saúl leyó uno en el que el sencillo Viento, de Caifanes, hizo aparición: “Tiempo, detente en muchos años, un suspiro atorado en mi inspiración, mi invisibilidad se ha perdido. Imagino tus defectos y me gustan, cierro los ojos, alcanzo tu olor, te escucho, tu voz es canción, te vuelvo a escuchar, amo como piensas, me abrazas, he encontrado la gloria. Vamos a envejecer juntos, te invoqué, de tanto soñarte, apareciste”.

Reacciones del público

En redes sociales, los seguidores de la banda han compartido fotos y videos con los mejores momentos, agradeciendo que la banda se manifestara ante temas sensibles para el país y para la juventud, replicando frases que dijeron, como “deseo que creas en ti mismo, que puedas lograr lo que tu quieras y que te des cuenta que en frente del espejo hay algo más importante que un like”.