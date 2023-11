Hay, además de rostros, paisajes, animales y otras ausencias que también son importantes , que también desaparecen y se olvidan. Hay ausentes de los que no quedó ni una foto para el recuerdo, hay ausentes sin dolientes. Hay espacio para todos.

“La propuesta de esta instalación es poner en diálogo los duelos íntimos con el espacio público para hacer esa ritualización colectiva. En el memorial hay víctimas y victimarios, hay abuelas, madres y padres, pero son solo rostros, no hay historia detrás ni juicios de valor ”, dice Katerin.

El propósito va más allá de la memoria, se trata, sobre todo, de tender puentes y generar encuentros, conversaciones y reflexiones que permitan ir cerrando esos círculos de la violencia. Se trata, también, de cambiar la configuración de las categorías que dividen todo entre buenos y malos , y que finalmente terminan normalizando la violencia. Y sobre todo de hacer colectivo el duelo individual, de darle un lugar a cada ausente, de no dejar que ese dolor se lo queden solo los seres queridos, sino que se asuma socialmente.

“Cuando lo vi en el memorial me dio mucho orgullo de que lo tuvieran en cuenta. Es muy importante tener ahí el recuerdo y poderlo revivir al menos un instante en fotos. Siempre que paso por ahí lo miro y lo recuerdo mucho”, dice Beatriz, la mamá de Miguel Ángel Marín.

Por eso Beatriz no se explica lo que le pasó. Lo de Miguel era inimaginable. Aún así pasó y a Beatriz la vida le cambió para siempre el 17 de febrero de 2020.

“A uno se le encierra el mundo. La vida no es la misma, uno no se relaciona igual uno se encierra y siempre busca explicaciones, pero esto no tiene una explicación de ningún tipo. Es una incertidumbre, algo inexplicable”, dice Beatriz.