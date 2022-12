“—Vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál, ni dónde, porque para nosotros sólo existía una en el mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los ocho años”, recuerda Gabriel García Márquez en Vivir para contarla, el único tomo de sus memorias que alcanzó a publicar en vida.

Ese fragmento confirma el relieve que tuvo Aracataca –el municipio natal del nobel colombiano, ubicado a una hora de Santa Marta, la capital de Magdalena– en la obra del escritor de ‘Cien años de soledad’. Por ese motivo, en el marco de los festejos de los 40 años de la entrega del Nobel, los gobiernos nacional y departamental trabajan en el trazado de una Ruta Turística Macondo, que sirva de guía para conocer los escenarios reales que de alguna manera inspiraron las páginas de la ficción.