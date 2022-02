Los Óscar ya tienen presentadoras y son todas mujeres

La intención de los organizadores es hacer un espectáculo más ameno y ágil después de la ceremonia del año pasado, que registró mínimos históricos de audiencia con un formato reducido por la pandemia del coronavirus y un guion a cargo de Steven Soderbergh.

“The Power of the Dog” (”El poder del perro”), “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up” (”No mires arriba”), “King Richard” (”El método Williams”, “Nightmare Alley” (”El callejón de las almas perdidas”), “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast” y “West Side Story” son las candidatas al Óscar a la mejor película de este año.