Alejandro Sanz da tranquilidad a sus seguidores: anuncia que no cancela gira

Luego de que el fin de semana el cantante español Alejandro Sanz hablara de su salud mental a través de redes sociales, y cientos de seguidores le brindaron voces de aliento, el músico este lunes volvió a hablar del tema.

Tras escribir en sus redes que no se encontraba bien “No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, el español entregó este lunes una voz aliento, que de cierta manera le dio tranquilidad a sus seguidores.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, escribió Sanz en su cuenta de Twitter, donde tiene 19.7 millones de suscriptores.