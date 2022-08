El Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyó esta semana que Alec Baldwin sí apretó el gatillo en el accidente dentro del set de grabación de la película Rust, un incidente que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Tras esa acusación, el actor apareció en el podcast del periodista Chris Cuomo para afirmar que la pregunta que las autoridades deben hacerse es: ¿quién puso una bala real en la pistola?

“La persona responsable de la seguridad durante el rodaje dijo que el arma era segura y que podíamos estar tranquilos cuando me la entregó. ¿Por qué dijo esto si no lo sabía o no lo había comprobado?”, se cuestionó Baldwin. En la primera entrevista que concedió a medios de comunicación también expresó: “yo nunca apuntaría un arma a alguien y apretaría el gatillo, nunca”, subrayó para ABC News.

Esta entrevista se subió este martes a las plataformas, pero se desconoce si fue grabada de manera previa al reporte del FBI. Sin embargo, el actor enfatizó en las declaraciones que hizo semanas atrás en las que mencionó que no tiró del gatillo durante el rodaje de la película y explicó que lo que provocó el disparo fue “amartillar” el tambor del revólver, es decir, golpear en repetidas ocasiones el percutor trasero.

El actor comparó esta técnica con la utilizada en las películas del oeste donde, según Baldwin, si se tira del martillo hacia atrás sin haberla bloqueado, se puede disparar una bala “sin que alguien tenga que apretar el gatillo”.