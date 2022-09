Así que el desarrollo del conjunto musical lo hizo en el intermedio de las sesiones de terapia. “En la disquera, en un momento, me dijeron que estaba haciendo todo pensando en Medellín, pero les dije es la ciudad que me vio crecer, entonces no me parece para nada loco dedicarle todo a los paisas”.

Y remató diciendo: “Será muy gratificante estrenar en diciembre y darle una alegría bien bacana a Medellín con la música del Ferxxo”.

Los planes terminaron truncados, no obstante, la recepción ha sido positiva. Hasta ahora todas las canciones publicadas recientemente superan las 20.000 reproducciones en YouTube.