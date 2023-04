“No hay feminismo, hay posfeminismo”: Agustín Laje, el escritor que llamó “camaleón” a Roy Barreras y “mononeuronal” a Francia Márquez

Entonces aquellos intolerantes que dicen estar tan en contra de mis ideas podrían haber ido a debatir, pero ¿sabés qué pasa en el fondo? Esta gente no se siente segura de sus argumentos, por eso su estrategia muy básica consiste en calificar de discurso de odio todo lo que no coincide con ellos y a continuación decretar que todo lo que cae dentro de la definición de discurso de odio no tiene derecho a la libertad de expresión. Es una operación muy básica, propia de los totalitarismos. Es indignante lo que pasó no solamente por mí sino por la comunidad universitaria que realmente quería ir a escuchar algo distinto”.

Esto es muy interesante para agregar a este caso. No se crean ustedes que esto es simplemente un ataque contra mí. Esto es un ataque contra la comunidad universitaria de la Javeriana que quería escuchar la conferencia. Es un ataque contra la libertad de los propios estudiantes que ya no tienen la libertad de escuchar una opinión alternativa. Además, al final del evento se iba a abrir el micrófono para el diálogo público, como se hizo en la Sergio Arboleda en el año 2022 cuando vine.

Primero que nada, es una falta de respeto para conmigo, para con mi tiempo, para con mi agenda. Yo vine a Colombia con anticipación para participar exclusivamente de esa conferencia. Es decir, a mí me han dañado económicamente, me han dañado moralmente. Tuve una experiencia muy similar con la Universidad Nacional de Costa Rica, donde el rector canceló un evento también dos o tres días antes. Y denunciamos al rector y ese proceso judicial llegó a la Corte Constitucional y ganamos en Costa Rica: se condenó al rector por censura y por atacar la libertad de expresión de un autor y de los estudiantes.

“Mire, yo creo que estamos viviendo en un contexto social de profunda intolerancia contra todo aquel que no piensa como determinado sistema cultural obliga a pensar. En mi caso soy simplemente un escritor que decide decir lo que piensa, escribir lo que piensa y se encuentra con una serie de agresiones insólitas, constantemente. Esto no es nuevo, esto me lo han hecho ya en muchas otras universidades. Se trata de agresiones inauditas que lo único que dejan ver es el odio al que piensa diferente. Afortunadamente hay muchísima gente que no tolera la censura. Al final del día, los censuradores nunca en la historia se han salido con la suya. Esto es una regla general de la historia: todo aquello que ha sido censurado tarde o temprano termina emergiendo, porque lo que se censura genera una especie de interés particular, un deseo de saber por qué no quieren que yo lea esto, porque no quieren que yo escuche esto.

En Generación Idiota , Agustín Laje sostiene que el signo de nuestro tiempo es el “adolescentrismo”. Es decir, en su opinión, vivimos en una sociedad que hace suya la consigna de “vive ya” —el carpe diem de los antiguos— y no le interesa ni el pasado ni el futuro. Y sigue con la descripción de la cultura contemporánea: es inestable, carece de relatos que le confieran identidad, se deja dominar por la emoción. En otras palabras, una cultura con las típicas encrucijadas del periodo que va del fin de la niñez a la llegada a la edad adulta. A Colombia vino a hablar de esas ideas. No obstante...

Y usted piensa en interponer acciones legales contra los directivos de la Javeriana...

“Ya estoy hablando con abogados y vamos a ver si vale la pena o no hacerlo. Aquí tendrían que intervenir otros factores que no le puedo adelantar ahora y si esos factores se dan yo lo pensaría seriamente. A mí me gusta dar el combate. Además de escritor, soy un combatiente, un combatiente cultural. Escribo libros de combate cultural”.

El País de España lo llamó a usted en una nota “escritor de ultraderecha” con posiciones antifeministas y anti LGTBI. ¿Es usted de extrema derecha?, ¿detesta el feminismo...?

“Yo no sé bien a qué le llaman extrema derecha. Le puedo decir como yo en todo caso me autodefino: yo me defino como un escritor de derechas. ¿Qué entiendo por derechas? Una persona que sobre todas las cosas reivindica la libertad individual. Yo reivindico la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad académica, reivindico la libertad política, la libertad de los padres de familia para escoger la educación de sus hijos, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Reivindicó la idea de un Estado chico, no uno elefantiásico. Quiero que los políticos cada vez tengan menos poder, no más poder. Quiero que el poder vaya de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Creo en las instituciones tradicionales como la familia, creo que hay que dejar en paz al mundo de las personas que tienen fe en algún dios, creo que hay un gran ataque contra las religiones en general y principalmente contra el mundo cristiano.

Salgo en defensa de ese mundo. Si eso me vuelve de extrema derecha, pues... ya eso a mí me excede. No creo que lo que he estado diciendo sea extrema derecha. En todo caso podríamos caracterizarlo como derecha y punto.

Ahora, que se me acuse de antifeminista... En efecto, el feminismo no ha logrado ninguno de sus objetivos. Cuanto más feminismo hemos tenido en los últimos años peores resultados en términos de violencia contra la mujer hemos estado teniendo: violaciones, feminicidios. Y esto no es una opinión, esto surge de los mismos números de prácticamente todos nuestros países. La violencia contra la mujer va siempre en ascenso. Incluso en Argentina han liberado violadores las propias juezas feministas durante la pandemia. Mire usted en España: ahora los feministas del ministerio de igualdad han lanzado una ley que termina liberando a violadores. Por tanto, yo no soy feminista. Ahora, ¿si yo no soy feminista, entonces soy un misógino? Esto es lo que quieren dar a entender los mentirosos de El País, que solamente hay dos alternativas: o sos feminista u odias a la mujer. Cuando la realidad es que hay muchísimas mujeres que ni siquiera son feministas, no se sienten representadas con ese ideal.

Además, hay una reflexión que hay en torno a esto y es que el feminismo ya no existe más porque el feminismo se ha resignado a poder definir qué es una mujer. El feminismo es un movimiento para la defensa de los derechos de la mujer. Pero cuando hoy les pregunto a las feministas, ¿qué entiendes por mujer? No entienden nada por mujer porque ese mismo feminismo dice que yo o que vos también podríamos ser mujeres. Han aniquilado la misma definición de mujer, por lo tanto, no hay feminismo, hay posfeminismo.

Ahora la otra acusación relativa a la agenda LGBTI: no tengo problema con la autopercepción de un individuo, con lo que un individuo haga en su cama en la medida en que lo haga con mayores de edad y por libre consentimiento. Ese no es mi asunto, yo no me meto en la cama de los demás. Ahora, cuando me quieren meter la cama de los demás en la política, utilizar impuestos para financiar auto percepciones, coartar la libertad de expresión en el nombre de determinadas minorías y no otras —porque seleccionan muy bien cuáles son las minorías que hay que defender y cuáles a las que hay que atacar— por supuesto yo me opongo a esa agenda. Mi encono no es contra un individuo homosexual, es contra una ideología, contra una agenda. No contra lo que ese individuo haga en el fuero íntimo de su vida sexual”.